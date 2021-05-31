В Украине дорожает проезд в маршрутках: названы новые тарифы

В Виннице с 1 июня проезд в маршрутках подорожает до 10 гривен. Как объясняет местная власть, это связано со снижением пассажиропотока из-за пандемии и подорожанием сопутствующих составляющих для обслуживания транспорта.

Разговоры о повышении тарифов начались еще в феврале. Перевозчики несколько месяцев требовали поднять цены и подавали документы о необходимость поднять стоимость до 12 гривен. Стоит отметить, что такой тариф был установлен на пригородные маршрутки и те, которые ездят в ночное время.

Как сообщают в Telegram-канале "Новости. Live", тарифы на проезд в маршрутках подняли еще в нескольких городах Украины.

В Киеве проезд в маршрутке стоит 10 гривен

В Харькове – от 8 до 10 гривен

В Днепре – 8 гривен

В Одессе – 7-8 гривен

Во Львове – 7 гривен

Однако, как сообщили львовяне в комментарии для Styler, проезд во Львове подорожал не только в маршрутках, но и в электротранспорте. Уже несколько дней стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и маршрутных такси на большинстве направлений стоит 10 гривен.

При покупке билета в специальных киосках на проезд в электротранспорте была анонсирована цена в 9 гривен, но большинство киосков уже несколько дней стоят закрытые. При покупке билетов через коды, смс или терминалы – 8,50 гривны.

Также повышают стоимость проезда в Ровно. С 1 июня тарифы на проезд в троллейбусах составят 6 гривен, в маршрутках - 8 гривен.