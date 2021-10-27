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В Украине будут производить новый пистолет-пулемет "Форт-230": как он выглядит

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Среда 27 октября 2021 15:25
В Украине будут производить новый пистолет-пулемет "Форт-230": как он выглядит В Украине будут производить пистолет-пулемет "Форт-230" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине в 2022 году научно-производственное объединение "Форт" приступит к производству пистолета-пулемета "Форт 230".

О его особенностях рассказал главный конструктор предприятия Николай Гливий.

Так, сейчас на предприятии завершают заводские испытания, после чего пистолет доработают и устранят все недостатки.

"Мы сейчас его тестируем и параллельно готовим все линии для его производства. При его создании учитывался опыт последних образцов оружия этого типа, благодаря чему было достигнуто чрезвычайно надежной работы автоматики изделия даже в условиях сильной загрязненности", - заявил Гливий.

В Украине будут производить новый пистолет-пулемет &quot;Форт-230&quot;: как он выглядит

В Украине будут производить новый пистолет-пулемет &quot;Форт-230&quot;: как он выглядит

Пистолет-пулемет "Форт 230"

Каковы особенности пистолета

Также в 2022 году планируют начать испытания пистолета-пулемета компании "Форт".

Отмечается, что "Форт-230" - это пистолет-пулемет калибра 9х19 Luger. Его комплектация состоит из телескопического примера, который можно зафиксировать в трех положениях. Магазин находится в ручке пистолета-пулемета.

Кроме того, пистолет имеет двусторонние органы управления: защелку магазина, предохранитель, переключатель огня и задержку затвора, что позволит им пользоваться как правше, так и левше.

В Украине будут производить новый пистолет-пулемет &quot;Форт-230&quot;: как он выглядит

Пистолет-пулемет "Форт 230"

Характеристика"Форт-230":

  • калибр - 9,19 мм;
  • режим ведения огня - одиночный/автоматический;
  • вес достигает 2,5 кг;
  • прицельная дальность стрельбы - 200 м;
  • 800 выстрелов в минуту;
  • вместимость магазина - 20/30 шаров.

Ранее мы сообщали, что под Киевом вооруженный мужчина ограбил магазин и стрелял в водителя грузовика.

Также мы писали, что в центре Львова пьяная компания устроила стрельбу среди бела дня.

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