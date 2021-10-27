В Украине будут производить новый пистолет-пулемет "Форт-230": как он выглядит
В Украине в 2022 году научно-производственное объединение "Форт" приступит к производству пистолета-пулемета "Форт 230".
О его особенностях рассказал главный конструктор предприятия Николай Гливий.
Так, сейчас на предприятии завершают заводские испытания, после чего пистолет доработают и устранят все недостатки.
"Мы сейчас его тестируем и параллельно готовим все линии для его производства. При его создании учитывался опыт последних образцов оружия этого типа, благодаря чему было достигнуто чрезвычайно надежной работы автоматики изделия даже в условиях сильной загрязненности", - заявил Гливий.
Пистолет-пулемет "Форт 230"
Каковы особенности пистолета
Также в 2022 году планируют начать испытания пистолета-пулемета компании "Форт".
Отмечается, что "Форт-230" - это пистолет-пулемет калибра 9х19 Luger. Его комплектация состоит из телескопического примера, который можно зафиксировать в трех положениях. Магазин находится в ручке пистолета-пулемета.
Кроме того, пистолет имеет двусторонние органы управления: защелку магазина, предохранитель, переключатель огня и задержку затвора, что позволит им пользоваться как правше, так и левше.
Пистолет-пулемет "Форт 230"
Характеристика"Форт-230":
- калибр - 9,19 мм;
- режим ведения огня - одиночный/автоматический;
- вес достигает 2,5 кг;
- прицельная дальность стрельбы - 200 м;
- 800 выстрелов в минуту;
- вместимость магазина - 20/30 шаров.
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