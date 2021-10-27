В Украине будут производить новый пистолет-пулемет "Форт-230": как он выглядит

В Украине в 2022 году научно-производственное объединение "Форт" приступит к производству пистолета-пулемета "Форт 230".

Так, сейчас на предприятии завершают заводские испытания, после чего пистолет доработают и устранят все недостатки.

"Мы сейчас его тестируем и параллельно готовим все линии для его производства. При его создании учитывался опыт последних образцов оружия этого типа, благодаря чему было достигнуто чрезвычайно надежной работы автоматики изделия даже в условиях сильной загрязненности", - заявил Гливий.

Пистолет-пулемет "Форт 230"

Каковы особенности пистолета

Также в 2022 году планируют начать испытания пистолета-пулемета компании "Форт".

Отмечается, что "Форт-230" - это пистолет-пулемет калибра 9х19 Luger. Его комплектация состоит из телескопического примера, который можно зафиксировать в трех положениях. Магазин находится в ручке пистолета-пулемета.

Кроме того, пистолет имеет двусторонние органы управления: защелку магазина, предохранитель, переключатель огня и задержку затвора, что позволит им пользоваться как правше, так и левше.

Пистолет-пулемет "Форт 230"

Характеристика"Форт-230":