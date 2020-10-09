Украина может вернуться к жесткому карантину: Ляшко назвал сроки

Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины допускает, что Украина может вернуться к жестким карантинным ограничениям уже через две недели.

Связано это с постоянным ростом количества новых случаев COVID-19 за сутки, говорится в интервью главного санитарного врача изданию УП.

Почему именно две недели? Этот срок - инкубационный период коронавирусной инфекции. И если спустя 14 дней (интервью записано 8 октября) Украина выйдет на определенное количество новых заболевших, жесткий карантин станет необходим.

"Две недели - это инкубационный период, в среднем. Тогда я как санитарный врач буду говорить: "Смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось две недели, и у нас другого выхода нет, кроме как вводить жесткие карантинные ограничительные меры", - объяснил Виктор Ляшко.

Отметим, что в Минздраве говорят, именно такого срока - 1-2 недель - будет достаточно, чтобы в стране попросту закончились койки для больных COVID-19.

Напомним, что в Украине за последние сутки установлен новый антирекорд с коронавирусом. Так, на 8 октября зафиксировано 5397 новых случаев.

Ранее мы писали, что Ирина Билык и ее команда попали в неприятную историю из-за концерта в Харькове 5 октября. В полиции открыли уголовное производство в связи с нарушением карантинных норм.

Также сообщалось, что киевские больницы переполнены пациентами с коронавирусной инфекцией. Один из жителей столицы рассказал жуткую историю.