Украина может уйти на жесткий карантин: Ляшко назвал условия полного локдауна

В Украине растет количество заболевших коронавирусом и жители страны опасаются полного закрытия всех областей на жесткий карантин. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал условия полного локдауна и объяснил, что нужно делать, чтобы его избежать.

Как рассказал Виктор Ляшко в интервью для "Нового времени", бизнесмены должны создать условия для того, чтобы люди могли спокойно передвигаться.

"Если это рестораны, то столики должны располагаться на расстоянии 1,5 метров. При таких условиях, если мы все будем их соблюдать, никакого полного карантина не должно быть в нашей стране. Предел — количество занятых больничных коек. Иначе система здравоохранения может оказаться на грани коллапса, поскольку кроме ковидних больных у нас еще есть люди с инфарктами, инсультами и другими заболеваниями, кому неотложная помощь должна предоставляться", - объяснил Ляшко.

Он отметил, что в целом сейчас по стране наполненность коек на уровне 50%, но в разных регионах совершенно разная динамика. Ляшко рассказал, стоит ли опасаться введения жесткого карантина после 25 октября в Украине.

"Повторюсь: никто не будет никого закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать. И по поводу национального локдауна, то я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать", - сказал главный санитарный врач и добавил, что во многом ситуация зависит от того, как люди соблюдают меры безопасности и правила.

"Люди не придерживаются этих норм, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию. Потому что кажется, что это такая легкая болезнь и ее легко переносят. Да, многие ее переносят легко, но в то же время, когда мы говорим о необходимости носить маску, то речь идет и о заботе по отношению к людям старшего возраста", - объяснил Ляшко.

Напомним, ранее мы писали о том, что к ослаблению карантина в Украине готовы всего лишь два региона.

А также рассказывали о том, что на пике заболеваемости COVID-19 прогнозируют до пяти тысяч больных в сутки.