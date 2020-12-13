Украина проиграла в войне с коронавирусом: эксперт назвал главные проблемы

Украина не подготовлена для эпидемии коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

В Украине, несмотря на официальные данные, в некоторых городах практически все больницы полностью заполнены пациентами с тяжелым течением коронавируса. Кислорода практически не хватает, а врачам приходится делать выбор между тем, кому отдать последний баллон. Ситуация в стране катастрофическая: койки не готовы, а власти не предпринимают необходимых мер. Такое мнение выразил блогер и поставщик медицинского оборудования Алексей Давыденко.

Как рассказывает специалист, подготовка к мощной волне заболеваемостью COVID-19 в Украине была провалена. Об этом он заявил в интервью OBOZREVATEL.

"Смотрите, можно провалить как в Италии, когда умирали тысячи и мы читали в новостях, что врачи вынуждены выбирать, кому первому отдать кислород. Но тогда, весной, они оказались на передовой, без восьми месяцев подготовки. И совсем другое дело, когда украинская власть говорит: "Ну, что ж вы хотите от нашей медицины? Даже в Италии не справились". Но в Италии не справились, не имея в запасе этих десяти месяцев, которые были у Украины! Тем более вы не помогали бизнесу, предпринимателям, наемным работникам, которых уволили. Вы на это не тратились, как все остальные страны. При этом у вас был огромный дорожный фонд, которого бы хватило с лихвой для того, чтобы за восемь месяцев подготовить систему здравоохранения и спасти жизни и здоровье людей", - подчеркивает Давыденко.

Также специалист отмечает, что на текущий момент в Украине по-прежнему не хватает подготовленных койко-мест в больницах с выделенным на них кислородом и лекарствами. Также власти не смогли добиться восполнения нехватки кадров в больницах. Давыденко отмечает, что проблема с подготовкой комплексная и на нее влияет три основных фактора.

"Проблема первая: очень низкий уровень подготовки управленческих кадров среди тех, кто должен принимать решения. Проблема вторая: все боятся взять на себя ответственность, никто не готов ставить подписи, принимать конкретные решения. Причем неважно – популярные или не популярные. Власти надо было научиться брать на работу людей, которые умеют это делать и нести за них ответственность", - добавил бизнесмен.

Третьим фактором является то, что украинцы не доверяют механизмам работы в чрезвычайных ситуациях. Из-за отсутствия единства в соблюдении мер эффективность их введения существенно снижается.

Напомним, что ранее врач рассказал о вреде одного из способов диагностики коронавируса.

Также мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов уточнил, как компенсировать лекарства при коронавирусной инфекции.