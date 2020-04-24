Украина превращается в пустыню: в сети показали жуткие последствия вырубки лесов

Украина превращается в пустыню (коллаж РБК-Украина)

В Черниговской области из-за вырубки лесов образовалась пустыня

В Нежинском районе Черниговской области, недалеко от села Мыльники, на земле образовалась настоящая пустыня. Все из-за того, что здесь происходила постоянная вырубка лесов, высушивание каналов и болот для сельскохозяйственных полей. Земля начала высыхать без влаги, а так как вырубка леса постоянно продолжалась, ветер в этих краях стал частым гостем. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Вадим Слюсарчук.

"Только в десятке шагов от села Мыльники Нежинского района начала образовываться настоящая пустыня, которая уже не первый день несет за собой тонны песчаной пыли, как в лучших традициях фильмов о Сахаре", - написал украинец.

Слюсарчук возмутился тем, что украинские земли в таком состоянии. По его словам, здесь теперь не хватает только верблюдов.

"Зачем вам Египет? Теперь есть Мыльниковская пустыня! Только верблюдов не хватает", – пошутил Слюсарчук.

Печален тот факт, что песчаные бури в стране будут происходить еще чаще из-за таких новых образований и изменений климата.

Земля в селе Пыльники Черниговской области превратилась в пустыню (фото: facebook.com/vadymsliusarchuk)

Как мы ранее писали, песчаная буря в Житомирской области превратила поля в "африканскую пустыню". Природное явление происходило в этих краях 16 апреля. В результате Полесье и северная часть Лесостепи оказались полностью засыпаны песком и пылью.