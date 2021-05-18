"Украина, пошла ты в ж*пу": женщина из Харькова с детьми выкинули свои паспорта (видео)
Женщина из Харькова с детьми решила избавиться от паспорта после того, как ей отказали в вылете в Турцию (Стамбул). Причина отказа не сообщается.
Об этом стало известно из видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна".
На видео женщина сообщает, что она с детьми со второй попытки не улетела в Стамбул из-за "гре*аных украинских законов".
"Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства", – рассказала подробнее женщина.
Украинка в гневе сказала, что они с детьми два раза покупали новые билеты, но улететь им так и не удалось.
В ролике также показаны дети, которые выбрасывают свои паспорта на землю.
"Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу", – сказали дети со смехом.
Украинка и дети выбросили свои паспорта
Как мы ранее писали, в Украине теперь можно изменить место регистрации онлайн. Сейчас услугой можно воспользоваться в портале "Дия" только владельцам ID-карт, но в Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает такую возможность и для бумажного паспорта.