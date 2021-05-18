"Україно, пішла ти в ж * пу": жінка з Харкова зі своїми дітьми викинули паспорти (відео)

Жінка з Харкова з дітьми вирішила позбутися паспорта після того, як їй відмовили у вильоті до Туреччини (Стамбул). Причина відмови не повідомляється.

Про це стало відомо з відео, опублікованому в Telegram-каналі видання "Страна".

На відео жінка повідомляє, що вона з дітьми з другої спроби не полетіла в Стамбул через "гре*ані українські закони".

"Помилуйте! Ми сьогодні не полетіли в Стамбул. Ми реально не змогли полетіти. Ми не змогли полетіти через певні причини українського законодавства",-розповіла детальніше жінка.

Українка в гніві сказала, що вони з дітьми два рази купували нові квитки, але полетіти їм так і не вдалося.

У ролику також показані діти, які викидають свої паспорти на землю.

"Україно, спасибі, і йди-но ти в ж * пу. Пішла ти в ж*пу", - сказали діти зі сміхом.

Українка і діти викинули свої паспорти