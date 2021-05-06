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Украина может получить коллективный иммунитет лишь в 2023 году - ученые

Автор: Styler

Украина может получить коллективный иммунитет от коронавируса только в 2023 году. Все из-за дефицита вакцин и низких темпов вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

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Ученые из КПИ исследовали тенденции вакцинации и затухание болезни в разных странах мира.

"При сохранении текущих темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет только в 2023 году", - говорится в сообщении.

Исследователи объясняют, что Украина относится к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации - 1,8% одной дозой по состоянию на 1 мая 2021 года.

Ученые разделили страны мира на пять кластеров в зависимости от того, как быстро государства смогут приобрести коллективный иммунитет.

Украина оказалась в четвертой группе вместе с Россией, Молдовой, Грузией и Мексикой.

Отметим, что в мире появились новые штаммы коронавируса, от которых вакцинация не спасет.

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