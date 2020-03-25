Украина на карантине: дипломаты рассказали, как без авто выехать из Польши

Как пересечь границу с Польшей без автомобиля (Фото: Flickr/MSWiA)

В Посольстве Украины в Польше дали совет, как пересечь границу без автомобиля

Карантин в Украине ввели из-за угрозы распространения коронавируса и большинство пропускных пунктов были закрыты. Такая же ситуация обстоит и в соседних странах. Для многих украинцев стало проблемой попасть в соседнюю Польшу, где у них есть постоянная работа и жилье, а также – вернуться из Польши домой, в Украину.

Как сообщают на странице Посольства Украины в Польше, всем украинцам, которые хотят попасть в Украину и нет своего транспорта, рекомендуется прибывать к трем контрольно-пропускным пунктам в дневное время. Актуальную карту работающих пунктов пропуска можно посмотреть тут.

"Перевозки через границу на автобусах, которые предоставляют местные администрации из Украины с привлечением водителей на добровольных началах, в ночное время становится все более проблематичным. Зато в течение дня вы уменьшите время ожидания посадки и значительно быстрее сможете пересечь границу", - говорится в сообщении посольства.

Для автомобилей, как сообщили в посольстве, работают пункты пропуска в Дорогуске, Гребенном и Корчевой. Пешеходный пропуск не осуществляется.

О том, как приходится пересекать границу в обратном направлении, рассказал один из украинцев в комментарии для Styler. Молодой человек сообщил, что он приехал в Украину навестить родителей, но ему нужно возвращаться в Польшу, так как там его ждет работа, арендованная квартира и девушка. Он отметил, что у него есть документ, которые разрешает ему выезд в условиях карантина – карта поляка.

Украинцу пришлось с помощью попуток добраться до Львова, а оттуда он нашел через сервис частных поездок еще одну попутку до ближайшего пункта пропуска с Польшей. Там ему придется подсесть в автомобиль, владелец которого имеет право пересечь границу с Польшей. На территории Польши ему также придется искать попутную машину, чтобы добраться до Варшавы. А уже добравшись до места назначения, украинцу придется отправиться на самоизоляцию, на 14 дней.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Польше вводят запрет на свободное передвижение граждан.