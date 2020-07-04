Украина может быстро восстановить экономику: эксперт назвал условия

Экономика Украины (коллаж: РБК-Украина)

Украина имеет огромный неиспользованный потенциал

Экономику Украины может восстановить новый союз в торгово-экономической сфере с Арменией. Политический обозреватель Айк Халатян считает, что неиспользованный материал может позитивно отразиться на экономике обеих стран.

По мнению эксперта, на текущий момент торгово-экономические отношения между странами выстроены не на достаточно высоком уровне, чтобы это существенно отразилось на экономике.

"У двух стран есть огромный неиспользованный потенциал, в первую очередь в торгово-экономической сфере. И очень хочется, чтобы армянские и украинские политики нашли в себе силы забыть о разных подходах к ряду политических вопросов, и сконцентрировались на увеличении объемов взаимной торговли, что в интересах двух стран. За этим, несомненно, последует и развитие политических отношений. По моему мнению, официальный Ереван готов к этому. Не стоит забывать и о том, что обе страны являются участниками "Восточного партнерства". И хоть Армения не подписала соглашение об ассоциации и входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако заинтересована в развитии и углублении отношений с Евросоюзом. И две страны могут наладить более эффективнее сотрудничество в рамках "Восточного партнерства", - цитирует эксперта издание AnalitikaUA.net.

Специалист также подчеркнул роль диаспоры в укреплении отношений Украины и Армении.

"В Украине сейчас живет одна из крупнейших армянских общин мира. Она очень активно вовлечена в политическую, экономическую и культурно-общественную жизнь страны. И может сыграть роль локомотива в развитии двухсторонних связей, в частности налаживании контактов между бизнесом двух стран, активизации взаимодействия в сфере культуры. Думаю, соответствующие структуры в Армении должны более активно налаживать контакт с нашей общиной в Украине, и более эффективно использовать ее возможности для развития отношений между двумя странами", — считает Халатян.

Обращаясь к теме будущего украинско-армянских отношений, обозреватель отметил, что Украина может стать важным направлением для транзита армянских грузов в Европу.

"Армения и Украина должны наладить взаимовыгодное сотрудничество и резко нарастить объемы торговли. Кроме того, стороны должны попытаться найти общие интересы в разных международных структурах (Восточное партнерство, ОЧЭС и др). Главное — не обуславливать развитие двусторонних отношений интересами третьих держав. Да, у Еревана и Киева разные интеграционные векторы, разные центры силы в качестве союзников, но есть много сфер, где у двух стран есть точки соприкосновения, и где можно наладить взаимовыгодное сотрудничество в двустороннем или многостороннем формате. Не нарушая своих обязательств перед своими другими партнерами. К примеру, Украина может стать важным направлением для транзита армянских грузов в Европу (через грузинский черноморский порт), а в свою очередь Армения может помочь украинским компаниям и товарам выйти на иранский рынок (Антииранские санкции США и тем более ЕС не будут вечно действовать). Все это так или иначе будет способствовать диверсификации внешней политики двух стран", — заключил Халатян.

Напомним, что ранее в Минфине заявили о сложности прогноза курса гривны на 2021 год.

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Автор: Киселева Анна