ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Шимкив: украинская фарма стала намного продуктивнее, чем IT 

Новости » Экономика     03.07.2020 - 16:15
Шимкив: украинская фарма стала намного продуктивнее, чем IT 
Фото: Дмитрий Шимкив (пресс-служба)

По данным Госстата, добавленная стоимость, созданная одним сотрудником в фармацевтической сфере, составляет 1,160 млн грн

Украинская фармацевтическая индустрия стала намного продуктивнее IT-сферы, и продолжает развиваться.

Об этом написал председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив на своей странице в Facebook.

Он отметил, что, по данным Госстата, добавленная стоимость, созданная одним сотрудником в фармацевтической сфере, составляет 1,160 млн грн. Для сравнения, в IT-сфере эта сумма составляет 840 тыс. грн, а в металлургии - 370 тыс. грн.

"2 года назад, когда я пришел в фарминдустрию, я заметил ее сходство с IT. Эти сферы развиваются по схожему сценарию - фарма сегодня имеет те же темпы роста и перспективы, как IT в середине 90-х. Поэтому я не устаю повторять, что фарма - это новая IT. Прогнозы обладают способностью неожиданно сбываться. Сегодня в украинской фарминдустрии одним работником создается добавленная стоимость выше, чем даже в IT", - отметил Шимкив.

Напомним, украинская фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций. Кроме того, компания Fitch Solutions отнесла украинский фармрынок к категории high-reward markets, то есть рынков с высоким потенциалом.

Одним из ключевых факторов роста украинской фармы аналитики видят расширение доступа населения к медицине за счет медицинской реформы, в частности программ государственной компенсации стоимости лекарств наподобие уже действующей программы "Доступні ліки".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Дарницафармацевтика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь