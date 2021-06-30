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Украина - Англия: можно ли попасть на исторический матч в Риме

Автор: Светлана Мащенко

Сборная Украины после сенсационной победы над шведами со счетом 2:1 сразится со сборной Англии в четвертьфинале Евро-2020. Исторический для украинцев матч состоится 3 июля на "Стадио Олимпико" в Риме, однако попасть туда будет сверхсложно.

О том, при каких условиях можно будет посмотреть игру наших футболистов против англичан - читайте ниже в материале.

За данными Украинской ассоциации футбола, попасть в Италию из Украины на футбольный матч будет непросто. Есть определенный перечень условий, при которых разрешен въезд в страну.

"Несущественные поездки из Украины в Италию в настоящее время запрещены, за некоторыми исключениями. Это означает, что болельщики из Украины не смогут поехать в Италию на матч, если только к ним не относится одна из важных причин поездки", - сообщает УЕФА.

При каких условиях украинцы могут попасть на футбол в Рим

По данным сайта итальянского правительства, Украина относится к странам "группы Е". Согласно правилам, посетить страну можно только при таких условиях:

Таким образом, туристические поездки запрещены.

Какие есть исключения на путешествия из стран "Группы Е"

Когда и где смотреть футбол

Сборная Украины проведет матч 1/4 финала Евро-2020 против команды Англии 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико" (начало - в 22.00 по Киеву). Посмотреть прямую трансляцию бесплатно можно будет на ТРК "Украина".

Ранее мы писали, что писательница Лариса Ницой набросилась на героя матча со шведами Артема Довбика.

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Футбол