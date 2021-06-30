Украина - Англия: можно ли попасть на исторический матч в Риме

За данными Украинской ассоциации футбола, попасть в Италию из Украины на футбольный матч будет непросто. Есть определенный перечень условий, при которых разрешен въезд в страну.

"Несущественные поездки из Украины в Италию в настоящее время запрещены, за некоторыми исключениями. Это означает, что болельщики из Украины не смогут поехать в Италию на матч, если только к ним не относится одна из важных причин поездки", - сообщает УЕФА.

При каких условиях украинцы могут попасть на футбол в Рим

По данным сайта итальянского правительства, Украина относится к странам "группы Е". Согласно правилам, посетить страну можно только при таких условиях:











Таким образом, туристические поездки запрещены.

Какие есть исключения на путешествия из стран "Группы Е"

Когда и где смотреть футбол

Сборная Украины проведет матч 1/4 финала Евро-2020 против команды Англии 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико" (начало - в 22.00 по Киеву). Посмотреть прямую трансляцию бесплатно можно будет на ТРК "Украина".