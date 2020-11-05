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Уходит эпоха: в Киеве от COVID-19 умер выдающийся украинский профессор и ученый

Четверг 05 ноября 2020 08:39
Уходит эпоха: в Киеве от COVID-19 умер выдающийся украинский профессор и ученый
Феликс Глумчер умер от осложнений COVID-19 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Ольга Голубовская сообщила о смерти известного украинского профессора и реаниматолога

В Киеве умер Феликс Глумчер. Выдающийся украинский профессор и реаниматолог скончался от осложнений коронавируса. Ему был 71 год. Эту печальную новость сообщила на своей Facebook-странице известный медик Ольга Голубовская.

"Сегодня на фоне коронавирусной болезни умер выдающийся реаниматолог, профессор Феликс Семенович Глумчер (на фото слева).Умный, профессиональный, сильный, прямой, самодостаточный и трудолюбивый. Я не нахожу слов, чтобы описать его вклад в лечение тяжёлых больных, подготовку кадров", - скорбит Голубовская.

Ольша вспомнила, что в период пандемии гриппа H1N1 в 2009 она столкнулась с профессором впервые и он произвел на нее сильное впечатление.

"Мы с его кафедрой экспертировали истории умерших, обсуждали особенности ведения больных с поражением легких, с которым тогда мы столкнулись впервые ... сейчас эти знания и подходы здорово пригодились. Бесконечно всех консультировал. На ученых советах неизменно сидел рядом со своим другом, академиком Фоминым", - сообщила медик.

Уходит эпоха: в Киеве от COVID-19 умер выдающийся украинский профессор и ученыйВ Киеве умер профессор Феликс Глумчер (слева на фото )

Отметим, что Феликс Семенович Глумчер родился 30 января 1949 года. С 2004 года президент Ассоциации анестезиологов Украины. Участвовал в разработке более десяти протоколов по оказанию медицинской помощи Минздрава Украины, являлся внештатным консультантом Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Украины.

Профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. А.А. Богомольца награжден орденом За заслуги 3-й степени. Лауреат Государственной премии по науке и технике за участие в разработке аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Как мы сообщали ранее, в Одессе от коронавируса умерла известная журналистка.

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