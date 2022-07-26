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Уход за волосами в жару: важные правила для здоровой шевелюры

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Вторник 26 июля 2022 14:18
Уход за волосами в жару: важные правила для здоровой шевелюры Как защити волосы летом (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Летом волосы нуждаются в особом уходе, ведь могут пострадать от активного воздействия ультрафиолета и высоких температур.

Что делать, чтобы волосы не выгорели и не потеряли своей структуры, сообщает Країна здоров’я.

Нужно защитить кожу головы

Если вы чувствуете солнечный ожог кожи головы, это вызывает потерю клеток кожи, что может привести к выпадению волос и повреждению корней, что затем может вызвать постоянную проблему.

Для того, чтобы защитить кожу головы, нужно наносить солнцезащитный крем на линию роста волос и держать голову максимально закрытой, когда находитесь под прямыми солнечными лучами.

Не забывайте про головные уборы

Чтобы защитить кожу головы и окрашенные волосы от солнца, поможет свободная шляпа. Каждый раз, когда вы выходите на двор в адскую жару, не забывайте про головной убор.

Кондиционеры для защиты и питания волос

Чтобы избежать ломкости волос, секущихся кончиков и пушистости, нужно использовать питательные продукты, чтобы сохранить прочный слой влаги.

Пейте много воды

Летом каждый человек должен пить много воды в любом случае.

Если организм обезвожен, то волосы тоже. Поэтому пить дополнительный стакан воды в теплую погоду просто необходимо.

Избегайте ежедневного мытья головы

Специалисты говорят, что слишком часто мытье головы может лишить волосы натуральных защитных масел. Поэтому стоит стараться как можно меньше мыть голову.

Питание

Важно сбалансировано питаться, чтобы волосы получали все необходимые витамины и микроэлементы. Еще летом целесообразно добавить в рацион максимум морепродуктов и рыбы: они содержат цинк, который нормализует работу сальной железы и участвует в образовании нормального диаметра волос. Также следует употреблять больше сезонных овощей и зелени.

Ранее мы сообщали, как часто нужно менять расческу для волос.

Также медик рассказал о неожиданные причины выпадения волос.

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