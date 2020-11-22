Уход за кожей рук во время холодов: эксперты раскрыли несколько секретов
Воскресенье 22 ноября 2020 18:14
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Как защитить кожу рук во время холодов и морозов (Фото: freepik.com)
Специалисты дали важные рекомендации об уходе за кожей рук во время холодов и мороза
Кожа рук намного быстрее сохнет и стареет, чем кожа на лице, так как на ней практически нет сальных желез. Также кожа рук чаще подвергается воздействию горячей водой, разными средствами для обработки и мытья, а в холодное время – воздействию перепадов температур и ветра.
Специалисты раскрыли несколько секретов о том, как сохранить кожу рук во время холодов нежной и красивой. Об этом пишет издание Glamour.
- В холодное время крем желательно наносить на кожу рук после каждого мытья рук. Для этого стоит держать один тюбик дома, второй на работе или в сумочке. В состав крема обязательно должны входить: глицерин, жирные насыщенные масла и витамин Е. Дневной крем должен быть легче по своей текстуре, а ночной может быть более жирным. Еще один секрет – в тюбик можно добавить несколько капель кокосового или любого другого косметического масла.
- Даже после сильного мороза не бросайтесь дома сразу мыть руки горячей водой. Такой резкий перепад температур очень губителен для кожи и может вызвать серьезное раздражение. Лучше включить едва теплую или прохладную воду.
- Осенью и зимой полезно будет дополнительное питание для кожи рук. Можно добавить в ванночку для рук несколько капель масла, например, кунжутного.
- В зимнее время может оказаться недостаточно только одного крема и без специального скраба для рук не обойтись. Кожа чаще обветривается и на ней больше ороговевших частиц, а скраб поможет устранить эти неудобства.
- Во время холодов кожу рук хорошо защищают перчатки – не забывайте их носить даже при небольшом морозе. Дома пользуйтесь резиновыми перчатками для уборки и надевайте их не только для генеральной уборки, а при любом контакте с химическими средствами для дома.
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