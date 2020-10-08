Угрожал облить кислотой ребенка: жертва киевского маньяка дала первое интервью

Жертва киевского маньяка Алексея Волкова дала первое интервью и рассказала о зверствах, которые ей пришлось пережить. Девушка стала одной из пострадавших от неадеквата и на его счету еще около десятка женщин.

Как рассказала Ася Зброцкая, Волков превратил ее жизнь в кошмар. Он угрожал облить кислотой ребенка, сжег ее автомобиль и требовал от нее денег. Детали она сообщила в интервью для издания OBOZREVATEL.

Зброцкая познакомилась с Волковым в 2012 году в социальных сетях. Девушке он рассказал, что у него совсем недавно погибла невеста, покончила жизнь самоубийством. Как признается Ася, тогда она не представляла, с чем ей придется столкнуться. В начале января Волков приехал к ней на работу, они вместе пообедали и начали встречаться регулярно.

Первый неприятный момент был в мае, она опоздала на 10 минут, и Волков устроил ей скандал с проявлением агрессии. А потом стал требовать "выкуп".

"Отобрал у меня сумку (там были паспорт, ключи от квартиры, кошелек), стал требовать деньги и что бы я ни в коем случае не обращалась в полицию – мол, сумку выбросит, и я ничего не докажу. Ну и, мол, я этим "действием" развяжу ему руки. Это было настолько неожиданно, что я подумала: да это какой-то бандит. А когда стал угрожать облить меня и мою дочку кислотой, я испугалась по-настоящему", - призналась Зброцкая.

Она инстинктивно начала вести себя осторожно и решила отношения постепенно прекратить. Однако Волков начал ее преследовать, резал ей колеса машины, манипулировал и любым способом добивался встречи. В декабре она не выдержала и сказала, что хочет порвать отношения.

"Я сказала, что хочу расстаться, а потом Волков позвонил мне на работу, попросил встретиться поговорить. Вокруг люди, белый день, возле работы – так что я решила, что уж лучше сейчас. Иначе ведь не отстал бы. Вышла из офиса без сумки, только накинула шубу. Села в его автомобиль, а он поехал. И мне стало страшно. Буквально через несколько минут мы заехали на пустырь. Волков открыл дверь, а когда я вышла, то получила сильный удар в голову. Я не ожидала, не думала, что он будет меня бить. Психологическое насилие раньше было, но физическое – нет.

Было много крови, Алексей сломал мне нос, а потом... давал прикладывать лед, салфетки. И в это время "выяснял отношения". Заявил, что если хочу с ним расстаться, то нужно откупиться. Мол, я должна ему выплатить 10 тысяч долларов", - рассказала девушка.

Она ответила, что у нее нет таких денег и Волков предложил переписать на него автомобиль. Когда Ася отказалась, он начал угрожать: "Хочешь органы своей дочери получить?"

Девушка просила его отпустить, объясняла, что у них не складываются отношения, отказывалась от возмещения "ущерба". Волков ее начал избивать, наносил удар за ударом. Зброцкую спасло то, что на пустырь заехал другой автомобиль и она бросилась к людям с криками о помощи.

Волков попытался сказать, что он ее муж и разбирается с ней за измену. Однако ее все равно забрали и отвезли на работу.

В тот же день Зброцкая написала заявление в полицию, было открыто уголовное дело. А через месяц его тихо закрыли. Волков все это время ей угрожал, требовал забрать заявление. А потом сжег ее автомобиль. Машина не подлежала восстановлению.

Следователь, который вел ее дело, постоянно уклонялся от встреч и ничего не делал. В экспертизе написали – легкие телесные повреждения. Это дело закрыли, а вот о поджоге дело закрыть не удалось. Почти год Волков преследовал Асю, следил за ней, подстерегал, даже предлагал помочь купить новую машину. Она писала заявления в полицию – но бесполезно.

А через год он переключился на новую жертву. В 2016 году Зброцкая возобновила оба дела, когда узнала о гибели еще одной девушки Волкова. Однако в 2018 году суд освободил его от уголовной ответственности за избиение, так как истек срок давности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве задержали опасного преступника, который доводил женщин до суицида.

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