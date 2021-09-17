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"Угони тачку у FAVBET". Стартует третья волна промо-мероприятия с розыгрышем 21 авто

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 16:00 promo
"Угони тачку у FAVBET". Стартует третья волна промо-мероприятия с розыгрышем 21 авто FAVBET анонсировал третью волна промо-мероприятия с розыгрышем 21 авто (фото: пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

13 сентября FAVBET запустил третий этап масштабного промо-мероприятия с розыгрышем авто, поездок в Европу и ценных призов. А также подвел итоги прошлого розыгрыша.

Первую часть "Угони тачку у FAVBET" с отсылкой к культовой игры нулевых зрители восприняли с позитивом. Поэтому в компании решили завершить масштабную кампанию с розыгрышем машин и призов еще раз пошевелив теплые и ностальгические чувства.

Во время первого этапа промо-мероприятия удалось максимально передать атмосферу Майами 80-х: пляжи, ночные вечеринки, музыка диско, зажигательные девушки и машины. Лицами кампании стали Артем Милевский и Виктор Вацко, которые органично вжились в роли героев игры и стали проводниками истории на пути к главному призу - Jaguar XE.

В течение первых этапов кампании стали известны имена двух владельцев Jaguar XE. Это Любовь из Киева и Игорь из Харькова. Третий владелец супер-приза станет известен в конце последнего этапа промо-мероприятия в декабре 2021.

В финальной части "Угони тачку у FAVBET" действие переносится из ночного Майами 80-х на суровые улицы 90-х. Некий Грув стрит. Для этого созданы яркие образы героев с отсылкой к их прототипам. История насыщена легендарными отсылками: лоурайдерами, преследованиями, велосипедами и завернута в рэп-клип начала нулевых. Эти образы станут новыми проводниками в истории и будут сопровождать игрока до самого финала.

Промо-мероприятие продлится в течение 12 недель. Еженедельно будут разыгрываться 5 автомобилей Ford Ecosport, 6 путешествий в Европу, а в финале - Jaguar XE. Также еженедельно будут разыгрываться множество ценных призов.

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