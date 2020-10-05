"Уголовка" и отмена концерта: Полякова рассказала, чем ей обернулся концерт в Харькове

Украинская певица Оля Полякова попала в скандал из-за массового концерта, который прошел в Харькове. На артистку открыли уголовное дело, отменили концерт в Белой Церкви, также ее действия осудили в Министерстве здравоохранения Украины. На фоне скандала певица решила экстренно обратиться к украинцам в своей социальной сети Instagram.

Что произошло

Оля Полякова со своим концертом выступила по случаю Дня учителя в Харькове. В регионе, где наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом, концерт состоялся 3 октября, в субботу. После этого, уже 4 октября в ГУ НПУ в Харьковской области заявили о том, что на артистку было открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

Концерт Оли Поляковой в Харькове 3 октября

Местные СМИ пишут о том, что на концерте было много людей с детьми. Продолжительность выступления поп-певицы составило полтора часа.

В некоторых каналах Telegram публиковалась информация о том, что "на концерт людей сгоняли".

Отмена концерта

Команда певицы уже отменила концерт в Белой Церкви, который должен был состояться 12 сентября. Об этом артистка написала в своем Instagram.

"Я просто передаю привет городской администрации Белой Церкви и призываю ее к тому, чтобы ее решения были не только своевременны, обдуманы, обсуждены с организаторами, но и принимались в соответствии со всеми правилами и разрешениями. А отменять, потом разрешать, потом снова отменять… Все это выглядит как минимум странно и не внушает доверия, раздражает зрителей и разоряет организаторов", — написала певица.

Как комментирует скандал Оля Полякова

Уже 5-го октября знаменитость снова вышла на связь в своем аккаунте в социальной сети и прокомментировала скандал. Артистка сообщает, что все обвинения связаны с предвыборной агитацией и посоветовала подписчикам не читать новости в преддверии местных выборов.

"Все, кто волнуется по поводу того, что они прочитали в СМИ, что на меня завели уголовное дело по поводу харьковского концерта, посвященного Дню учителя, я хочу успокоить. Я дома в халате и мне ничего не угрожает. И конечно же хочу сказать, что вся эта шумиха с концертами связана с предвыборным срачем. Но все это можно обсуждать, когда они закроют метро, которое каждый день посещает столько людей, что мне и за год не собрать. Поэтому дорогие мои, берегите себя, мойте руки, не целуйтесь и не читайте новости, особенно перед выборами", — советует Полякова.

Оля Полякова записала экстренное сообщение

Что говорят в Минздраве

Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился многолюдным концертом украинской певицы Оли Поляковой в Харькове 3 октября - люди стояли тесно друг к другу, без масок и соблюдения дистанции. Об этом он сказал на брифинге, видео которого опубликовано в Facebook.

Он раскритиковал местную власть, которая допустила проведение в Харькове многотысячного концерта. Степанов подчеркнул, что для чиновников выборы важнее здоровья граждан.

Министр напомнил, что за последние три месяца количество госпитализированных с диагнозом "коронавирусная инфекция" увеличилось в пять раз. Сейчас в больницах лежат 17 тысяч человек, а максимальное количество мест – до 50 тысяч. Исходя из этого, Степанов опасается, что скоро "банально перестанет хватать коек и медиков".

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