"УДАРовцы" написали радиодиктант национального единства ко Дню украинской письменности и языка

Писали диктант в партийных офисах и онлайн. К традиционному мероприятию присоединились представители Львовской, Ровенской, Черниговской, Винницкой, Черновицкой ячеек партии.

"УДАРовцы" Ровно тоже присоединились к Всеукраинскому челленджу и проверяли свои знания. В партийном офисе собрались активисты политической силы и вместе писали диктант, те, кто не смог присутствовать лично, присоединились дистанционно, в частности, "УДАРовцы" города Острог", - отметили на странице Ровенской областной организации "УДАРа".

Во Львовской ячейке отметили, что диктант является важным событием для команды "УДАР".

"Партийцы "УДАРа" из Львова, Дрогобыча, Золочева, Стрыя и других уголков нашей области присоединились к написанию диктанта. Это отличный способ проверить знания украинского языка и провести интересное командообразование", - говорится в сообщении.

Глава Черниговской ячейки партии Александр Ломако отметил, что диктант - отличный способ популяризировать родной язык.

"Украинский язык веками подавлялся империями, которые пытались его запретить и уничтожить. Но он устоял. Сейчас наш язык защищен законами и Конституцией, однако все равно нуждается в поддержке сознательных граждан. Я думаю, что это хорошая традиция - Диктант национального единства, который уже не первый год пишут маленькие и взрослые украинцы. Мы сегодня также присоединились к мероприятию. Таким образом, вместе поддерживаем и популяризируем наш родной и самый красивый во всем мире язык", - написал Ломако.

В Винницкой ячейке считают диктант возможностью объединиться с украинцами со всего мира.

"Участие в этом многолетнем флешмобе - не просто проверка на грамотность. Это возможность почувствовать себя частью великой нации. Духовно, вокруг родного языка, объединиться со всеми украинцами мира", - отметили в сообщении.

Члены партии выразили надежду, что хорошо написали диктант и поздравили украинцев с Днем украинской письменности и языка.

"Язык - это то, что объединяет нас, делает украинцами и отличает от сотен других народов мира. Поэтому его нужно беречь, распространять и развивать. Учите украинский язык, общайтесь на нем и популяризируйте. Пусть всех нас объединяет любовь к родному языку", - отметили в "УДАРе".