Ударилась головой о камни: украинская певица чуть не погибла на море

Известная украинская певица Злата Огневич чуть не погибла летом во время отдыха на курорте. Купаясь в море, артистка поняла, что не может доплыть до берега.

"Я начала захлебываться водой, так как были очень большие волны, и головой ударилась о камни", - вспомнила певица в программе "Звездный путь" ту страшную ситуацию.

В этот момент какой-то подросток заметил, что Злата в беде.

"Ему было, возможно, 10-13 лет. Он заметил, что со мной что-то не так и буквально за волосы вытащил меня на берег", - рассказала поп-звезда.

Находясь в шоковом состоянии, Злата даже не успела поблагодарить своего спасителя. А через 10 лет вновь оказалась на грани смерти.

Так, однажды певица отправилась в поход с друзьями. Чтобы сократить путь, Огневич решила пойти другой дорогой, но не удержалась и упала со скалы в реку. Рядом были друзья, которые спасли девушку.

"Я почувствовала, как ярко светит солнце, вкусный воздух и что жизнь так прекрасна", - призналась артистка каналу "Украина" и добавила, что взглянула в тот день на мир другими глазами.

Ранее мы писали, что Злата Огневич удивила заявлением о COVID-19.

Также сообщалось, что украинский певец едва не погиб на съемках клипа.