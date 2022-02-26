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В "ударе" выложили рецепт Молотова и инструкцию для его использования

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Київ, Суббота 26 февраля 2022 12:27
В "ударе" выложили рецепт Молотова и инструкцию для его использования Фото: в "УДАРе" выложили рецепт Молотова и инструкцию для его использования (facebook.com/udar.party)
Автор: Артем Горовенко

В "УДАРе Виталия Кличко" обнародовали рецепт коктейля Молотова и инструкцию для его использования.

Фотографию выложили на официальной странице партии.

"Угостим захватчика украинским коктейлем", - отметили в партии.

В рецепте напомнили, что коктейль Молотова во время советско-финской войны, в 1939 году, финская армия использовала для борьбы с танками.

В рецепте напомнили, что коктейль Молотова во время советско-финской войны, в 1939 году, финская армия использовала для борьбы с танками.

ГОРЮЧАЯ СМЕСЬ:

2/3 бензин 1/3 смазки.

Добавки. Серебрянка, увеличивает температуру горения. Пенопласт, как прилипатель, лучше растворять в ацетоне, затем вливать в бутылку.

ГНИТ: 50 см. ткани (хлопок!) плотно втрамбовать в горловину бутылки, чтобы не разлился коктейль.

Как заполнять:

2/3 горючая смесь

1/3 оставляем для испарения смеси, эти испарения и взрываются.

"Внимание! Использовать бутылки с толстым стеклом: вино, шампанское, виски", - добавили в инструкции.

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