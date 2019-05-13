Очень удачная неделя: гороскоп на 13-19 мая для всех знаков Зодиака

Астрологи сообщили, что ближайшая неделя, с 13 по 19 мая, будет яркой и насыщенной для представителей всех знаков Зодиака. Многих ждут приятные сюрпризы, а также финансовые вливания, а запланированный отдых обещает стать очень удачным.

Овнам звезды обещают насыщенную неделю во всех сферах, поэтому им стоит быть предельно внимательными. На этой неделе стоит пересмотреть рацион питания и больше гулять на свежем воздухе. На выходные стоит запланировать активный отдых.

Тельцы будут очень активными. В первой половине недели их ожидают удачи профессиональной сфере, в личной жизни, а дни будут наполнены событиями и людьми. Во второй половине неделе возможен небольшой дискомфорт, возникнет некоторая капризность и требовательность. Астрологи рекомендуют держать эмоции в узде, запланировать покупки и встречи с друзьями.

Близнецам новая неделя принесет решение материальных проблем, которое поможет купить подарок близкому человеку или оказать помощь другу. За тяжелую работу лучше не браться, так как есть риск повредить позвоночник. Также не стоит ввязываться в острые дискуссии.

У Раков первая половина недели пройдет спокойно, а во второй не исключены тревоги и разочарования. Астрологи рекомендуют не принимать поспешных решений и не портить отношения с близкими. Выходные лучше провести на природе и если есть такая возможность – взять дополнительный выходной.

Львам сопутствует удача и ближайшая неделя будет благоприятной для решения накопившихся проблем. В общении с людьми стоит избегать конфликтов и споров, а в начале недели возможна встреча с человеком, с которым давно не виделись. Астрологи рекомендуют тратить деньги осторожно и избегать ненужных трат. Выходные лучше провести в домашних хлопотах.

Гороскоп 13-19 мая для всех знаков Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

На Дев снизойдет вдохновение, и ближайшая неделя отлично подходит для реализации целей. Звезды предупреждают, что у многих представителей этого знака впереди маячит встреча с человеком, который изменит всю жизнь. На выходных стоит выбраться с друзьями в теплую страну или просто уехать к морю.

Весам звезды обещают поступление денег, но рекомендуют отложить покупки до выходных. Стоит обратить внимание на здоровье и следить за состоянием сердца и давления. Также стоит прислушаться к совету своего партнера и, если возникнет конфликт – просто сесть и поговорить откровенно.

Скорпионы на этой неделе смогут решить материальные проблемы, а также звезды им сулят романтические приключения. Выходные стоит провести дома с близкими и навести порядок в шкафах, а также сделать генеральную уборку.

Стрельцы будут загружены работой и событиями. Также вероятно изменение бытовых условий – покупка мебели или декор. Астрологи советуют не брать на этой неделе в долг и экономить те средства, что есть. Одинокие Стрельцы могут встретить свою половину, но для этого нужно отправиться в гости к старым друзьям. Также стоит быть аккуратнее на этой неделе со здоровьем – возможны простуды.

Козерогам звезды сулят похвалу от начальства и премию. На этой неделе Козерогам придется больше слушать, чем говорить самим. Будьте внимательны – информация поможет сделать правильные выводы и нащупать нужное направление. Выходные пройдут насыщено и весело.

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