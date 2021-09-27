Учителям школ рассказали о зарплатах во время "дистанционки"

Так, министр образования и науки Сергей Шкарлет уверил, что зарплаты учителям во время карантина урезать не будут.

"Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании", - отметил Шкарлет.

Министр также отметил, что вопрос выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки.

Также Сергей Шкарлет обсудил и вопрос вакцинации от COVID-19 и привел в пример учителей Мариуполя.

"В Мариуполе именно педагоги младших классов и воспитатели детских садов - кажется, самые активные в этом вопросе. Хочу снова и снова подчеркнуть, что выбирая прививки, мы выбираем не только собственное здоровье, но и безопасность для всех, кто нас окружает, в том числе и детей, и их родителей тоже ", - отметил министр.

Напомним, что с 23 сентября Украина перешла в "желтую" карантинную зону.