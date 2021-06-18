Учитель инклюзивного класса побила ребенка с инвалидностью: не единственный случай

На кадрах видео видно, что женщина-педагог грубо толкает ребенка в попытке усадить его на место или успокоить. Она нанесла ребенку не один удар. Вероятнее всего, инцидент произошел на перемене, так как в этот момент другие дети свободно перемещаются по классу и открыта дверь в кабинет.

По словам нардепа, инцидент был снят в одном из классов школы № 58 и в этом классе учится двое детей с инвалидностью.

"Учитель не находит другой подход и общий язык с ребенком с расстройствами аутического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию", - говорится в подписи к видео.

Сушко отметил, что по его информации – это не единственный случай такого рукоприкладства. История выплыла наружу после того, как ассистент учителя не выдержала, сняла на видео издевательства и отправила маме ребенка.

Народный депутат пообещал, что по данному факту будет расследование временной следственной комиссии и обращение в правоохранительные органы.

Видео инцидента можно посмотреть тут.

Как должны реагировать родители на избиение ребенка в школе

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, в первую очередь родители должны подать заявление в полицию.

Потом нужно написать заявление на имя руководителя учебного заведения с просьбой провести служебное расследование. По результатам в школе должны принять решение – отстранение, выговор, увольнение.

Юристы отмечают, что заявление в полицию значительно ускорит процесс рассмотрения дела. Также важно, чтобы были доказательства – аудио, видео, фото.