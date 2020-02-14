Ученый мирового уровня: умер главный "сурковед" Украины

Украинский ученый Виктор Токарский умер в Харькове в возрасте 65 лет - профессор-биолог был хранителем знаменитого "синоптика" и предсказателя погоды сурка Тимки.

Виктор Арсеньевич 2 февраля отметил свой день рождения, а сегодня его сердце остановилось. Природоохранник скончался после продолжительной болезни - у него была опухоль в поясничном отделе позвоночника.

Из-за проблем со здоровьем последние два года он не присутствовал в момент пробуждения зверька, чей прогноз на весну украинцы ждут в начале февраля - Тимку III от зимнего сна будила дочь доктора биологических наук Надежда.

"С грустью сообщаем, что сегодня, к сожалению, ушел из жизни инициатор и один из основателей национального природного парка "Двуречанский" Токарский Виктор Арсентьевич. Прекрасный отзывчивый человек, ученый мирового уровня, природоохранник", - пишут сотрудники Двуречанского национального природного парка на странице в Facebook.

Виктор Токарский работал заведующим кафедрой зоологии и экологии животных харьковского университета имени В.Н. Каразина. Также он руководил биостанцией университета, на которой работал сразу после окончания обучения в 1981 году. Биолог практически всю жизнь посвятил охране и сохранению природы украинских степей.

Ученый занимался сурками. С 2004 года эти животные начали радовать украинцев своими "прогнозами" на приход весны, а Виктор Арсеньевич был их главным толкователем.

Виктор Токарский и сурк Тимка (Фото: vecherniy.kharkov.ua)

Около двух лет назад у профессора диагностировали тяжелое заболевание, а на проведение операций требовались значительные суммы. Близкие и знакомые Токарского инициировали сбор средств, чтобы ученый не оказался прикован к постели. И вскоре после тяжелой операции он отправился со своими студентами в "поле" на практику в Карпаты и на Волынь. Знакомые Виктора Арсеньевича отмечали необыкновенную силу воли ученого и любовь к своей работе.