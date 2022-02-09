Ученым удалось выяснить, какие женщины чаще остальных симулируют оргазм

Зачем женщины это делают?

Ученые говорят, что женщины все еще симулируют оргазм, чтобы их "хрупкие" партнеры-мужчины чувствовали себя более мачо-мужчинами.

Исследователи опросили 600 женщин, многие из которых признались, что отказывались от своих эротических удовольствий, чтобы успокоить неуверенных в себе мужчин.

"Женщины отдают предпочтение тому, что, по их мнению, нужно их партнерам, а не их собственным сексуальным потребностям и удовлетворению", - заявила ведущий автор исследования Джессика Джордан, докторант Университета Южной Флориды, США.

Интересно, что чем больше женщины видели, что мужественность их партнера ненадежна, тем больше они беспокоились. Это, в свою очередь, снизило их сексуальное удовольствие и скорость оргазма.

Кто из женщин делает это чаще остальных?

Интересно, что результаты исследования показали, что женщины, которые зарабатывали больше денег, чем их партнеры, в два раза чаще имитировали оргазм.

Исследователи предположили, что эти женщины, возможно, чувствовали, что "кастрируют" своих мужей в финансовом смысле, и поэтому должны были примириться с ними в спальне.

В то же время выяснилось, что молодые женщины стали притворяться реже. Это связано с тем, что полярность маскулинности сместилась.

"Концепция мужественности более гибкая для поколения Z и мужчин-миллениалов. Поэтому на женщин может быть меньше давления с целью имитации оргазма для укрепления традиционных представлений о мужественности", - говорится в исследовании.