Вчені з'ясували, скільки живуть антитіла у перехворілих на COVID-19

Протягом семи місяців після того, як людина перехворіла на коронавірус, антитіла залишаються активними. Більш того, їхній рівень може навіть зростати.

Про це йдеться в звіті вчених Барселонського Інституту глобального здоров'я, опублікованому в журналі Nature Communications .

Так, експерти спостерігали за 578 добровольцями, які перенесли COVID-19 в легкій формі або без симптомів. Всі вони були молодші 65 років.

В учасників дослідження брали проби крові протягом семи місяців після постановки діагнозу і перевіряли рівень і тип антитіл IgA, IgM і IgG до шести різних антигенів SARS-CoV-2, а також антитіла до чотирьох раніше відомих коронавірусів, які викликають звичайну застуду.

Що показав результат дослідження

З'ясувалося, що кількість антитіл не залежить від статі і віку. Після зараження імунна відповідь потужна, потім починає падати. Однак в якийсь момент спостерігається стабілізація, а в 75% випадків, які не були повторним зараженням, після цього рівень антитіл знову зростає.

Причини цього вченим з'ясувати поки не вдалося.

До слова, в тексті дослідження також йдеться про перехресний захист антитіл проти коронавірусів, що викликають застуду (HcoV), від SARS-CoV-2.

Тобто, у тих, хто хворів COVID-19 з явними симптомами, був нижчий рівень антитіл до "простудних" коронавірусів, а у безсимптомних пацієнтів він виявився вищим.

Ці результати, на думку іспанських вчених, можуть пояснити відмінності в сприйнятливості до COVID-19 серед населення.