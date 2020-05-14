Ученые выяснили, почему люди курят и пьют: причину нашли в мозге

В мозге человека обнаружили изменения, которые провоцируют формирование вредных привычек. В частости, речь идет о курении и склонности к употреблению спиртных напитков.

Британские ученые Уорикского университета провели исследования среди курильщиков и любителей выпить и выявили определенные изменения в головном мозге в связности орбитофронтальной коры, что характеризует структуру нейронных связей.

В эксперименте Human Connectome Project приняла участие группа из 831 человека. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

Оказалось, что курильщики продемонстрировали повышенную импульсивность, была зафиксирована низкая общая функциональная связность и латеральная орбитофронтальная кора, а также показали смежную нижнюю лобную извилину и прекунеус (область, вовлеченная в изменение субъективных переживаний человека).

Пьющие участники имели общее увеличение функциональной связности в состоянии покоя и специфическое увеличение систем, связанных с вознаграждением, включая медиальную орбитофронтальную кору и поясную извилину.

Основные результаты были перекрестно проверены в независимом исследовании при обследовании еще 1176 участников.

"Чтобы понять, почему люди становятся зависимыми от алкоголя или курения, важно посмотреть, как мозг людей, употребляющих эти вещества, может отличаться от тех, кто воздерживается. Многие исследования показывают, что употребление психоактивных веществ активирует системы вознаграждения в мозге с помощью химического вещества под названием дофамин. Изменения или различия в частях мозга, которые контролируют принятие решений и сдержанность, также были связаны с употреблением психоактивных веществ", - говорится в материале.

Ученые при эксперименте использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая может измерить, насколько хорошо различные части мозга общаются друг с другом, измеряя их активность, когда человек находится в состоянии покоя.

Паттерны активности показывают, какие части мозга работают в тесном контакте или имеют высокую функциональную связность, а какие менее связаны или имеют низкую функциональную связь.

У курильщиков была низкая общая функциональная связь между областями мозга. В частности, у них были более слабые связи, включающие две области мозга, которые помогают людям изменить или остановить поведение: боковая орбитофронтальная кора и нижняя лобная извилина.

Эти различия могут сделать людей более импульсивными и менее способными противостоять курению.

Стимулирующее действие никотина может улучшить связь между различными частями мозга, поэтому люди также могут использовать его для преодоления некоторых основных недостатков коммуникации.

Пьющие алкоголь имели высокую общую функциональную связь. Системы, связанные с вознаграждением, включая медиальную орбитофронтальную кору и поясную извилину, были особенно тесно связаны.

Это может сделать их более чувствительными к полезным аспектам употребления алкоголя или более импульсивными.

Нейровизуальные исследования поведения, связанного с употреблением психоактивных веществ, позволяют предположить, что префронтальная кора играет ключевую роль в таком поведении, отмечается в материале.

Ранее главный санитарный врач Украины рассказал, что курение усложняет течение коронавирусной инфекции. Кроме того, генеральный директор Всемирной организации здоровья Тедрос Гебреисус призвал людей отказаться во время пандемии от сигарет и алкоголя.