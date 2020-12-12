Ученые выяснили, каким животным коронавирус угрожает больше всего: присмотритесь к питомцам

Коронавирус у животных (иллюстративное фото: pixabay.com)

Наибольшую вероятность заразиться коронавирусом среди животных имеют хорьки. В меньшей степени кошки, циветты и собаки. К такому выводу пришли исследователи из Центра геномной регуляции в Барселоне, сообщается в журнале PLOS Computational Biology.

Ученые исследовали десять видов живых существ. Пять з них - люди, кошки, хорьки, циветты и собаки - заразились COVID-19. Другие пять, утки, крысы, мыши, свиньи и куры, имеют наименьшую уязвимость к заражению по сравнению с людьми или совсем не чувствительны к ним.

Для исследования ученые применили метод компьютерного моделирования. Таким образом они установили, что основной точкой попадания вируса на поверхность клетки является рецептор ACE2. Некоторые животные имеют низкую энергию всасывания, поэтому инфекция им не опасна.

Ученые отмечают, что такие исследования могут помочь избежать потенциального продолжения пандемии коронавируса. Ведь, зная, как протекает коронавирус у разных животных, можно уменьшить их контакты с человеком и с другими животными, которые имеют потенциальный риск инфицироваться.

"Знание того, какие животные восприимчивы к COVID-19, помогает нам предотвратить вспышки инфекции в более поздний период", - сказал Луис Серрано, профессор исследований ICREA, директор CRG и старший автор исследования.

Напомним, ученые обнаружили в детей новые симптомы коронавируса.

Ранее в Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку.

Впоследствии в Дании уничтожили всех норок, в которых обнаружили новый коронавирус.

Также мы писали, что на норковых фермах Польши зафиксировали случаи заражения коронавирусом. Заболели почти 20 сотрудников фермы.