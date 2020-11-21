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В соседней стране коронавирус обнаружили у работников норковых ферм

Суббота 21 ноября 2020 10:59
В соседней стране коронавирус обнаружили у работников норковых ферм
На норковых фермах в Польше обнаружили коронавирус (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анжелика Галушко

Коронавирусом массово заболели рабочие норковых ферм Польши

В Польше на норковых фермах зафиксировали случаи заражения коронавирусом. Заболели почти 20 работников фермы. Пока польские специалисты не берутся утверждать, что люди заразились именно от животных.

Как сообщает Reuters, коронавирус обнаружили у 18 рабочих норковых ферм. Но польская власть считает, что заразились люди не через контакт с животными.

"Сейчас нет оснований считать, что норки были источником инфекции для этих 18 случаев", - говорится в сообщении.

Ранее в Польше после того, как коронавирус обнаружили на фермах Дании, тоже начали проводить массовое тестирование среди своих фермерских норок и проверки среди рабочих. Тогда анализы дали негативный результат.

Кроме того, как сообщает "Польское Радио" на днях Министерство сельского хозяйства Польши заказало еще одно исследование проверки животных. Результатов еще не сообщили.

Напомним, ранее в Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Из-за нового мутировавшего штамма коронавируса там уничтожить всех зараженных норок.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что решение правительства Дании уничтожить всех норок, чтобы не допустить мутаций коронавируса является поспешным.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку на фоне скандала с уничтожением норок.

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