Ученые сообщили, что человек и курица похожи: речь не о внешности

Ученые сообщили, что человек на генетическом уровне на 70 процентов похож на курицу и на 50 - на дрозофилу. Специалисты уточняют, что внешнее сходство искать не стоит.

В этом уверены авторы популярного в соцсетях научного видео, где генетические коды человека сравнивают с животными, насекомыми и овощами.

По геному мы даже на 40 процентов похожи на огурец, хотя наибольшее внимание заинтересованных этой теорией привлекла курица. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Директор куриной фермы Василий Ропий сообщил, что куриный ум работает гораздо лучше, чем мы думаем.

Эти птицы послушны, хорошо ориентируются в пространстве, умеют считать, у них хорошая память.

Ролик со сравнениями генетических уровней сейчас имеет бешеную популярность в соцсетях.

Биолог Сергей Межжерин много лет изучает геном человека, и не согласен с теорией на видео. По его словам, искать внешнее сходство с курицей не надо, потому что 70 процентов сходства с человеком - в другом.

"У нас одинаково работает организм. У нас метаболизм устроен похожим образом, то есть мы едим мы разрушаем эту пищу определенными ферментами, перевариваем, потом из этих кусочков строим, энергию получаем одинаковым образом", - объясняет биолог.

В научном мире сравнили человека и курицу

Другой украинский биолог считает, что человек больше похож на свинью и козу.

"По геному, так и есть. С парнокопытными у нас проценты сходства растут, потому что добавляются похожие кожа, глаза и прочее. С шимпанзе - геномы одинаковы уже на 98,8 процента, а с орангутангами - на 97", - отметил биолог.

Как мы ранее писали, ученые нашли животное, которое может спасти миллионы людей от аллергии.