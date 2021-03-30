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Ученые сделали заявление о вакцинах от коронавируса: через год могут стать неэффективными

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 21:10
Ученые сделали заявление о вакцинах от коронавируса: через год могут стать неэффективными Ученые сделали заяление об эффективности вакцин от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Вакцины от коронавируса через год могут стать неэффективными. Ученые считают, что быстрая мутация вируса и распространение этих мутаций могут привести к тому, что будут нужны более модифицированные препараты.

Эпидемиологи, вирусологи и специалисты по инфекционным заболеваниям провели опрос и пришли к выводу, что у человечества есть от 9 до 12 месяцев до того, как понадобятся вакцины от COVID-19 нового поколения. Об этом пишет The Guardian.

Через год вакцины от коронавируса могут стать менее эффективными

Специалисты считают, что только общемировые усилия по вакцинации способны остановить угрозы от COVID-19. Вирус за последние 12 месяцев начал сильно мутировать и новые штаммы более заразны и смертельны и при этом – менее восприимчивы к тем вакцинам, которые существуют на данный момент.

"Новые мутации появляются каждый день. Иногда они находят нишу, которая делает их более жизнеспособными, чем их предшественники. Эти "удачные" варианты могут передаваться более продуктивно и потенциально уклоняться от иммунных ответов на предыдущие штаммы", - считает доцент эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсалвес.

Для победы над коронавирусом нужно вакцинировать весь мир

Он добавил, что если не вакцинировать мир, то останется поле для большего количества мутаций. Это приведет к возникновению вариантов, которые будут способны уклоняться от воздействия нынешних вакцин и будут нужны дополнительные инъекции, чтобы с ними справиться.

Ученые назвали самые эффективные вакцины на данный момент

Современные вакцины от коронавируса представляют собой смесь старых и свежих технологий.

Самые эффективные из них – Pfizer/BioNTech и Moderna. Их можно быстро отрегулировать (в течение нескольких недель или месяцев), чтобы приспособить к новым штаммам.

По словам ученых, основной проблемой может стать то, что самый эффективные вакцины будут недоступны для более бедных стран. Эти вакцины намного дороже и требуют более сложных температурных условий хранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики рассказали о новых побочных эффектах от Covishield.

А также рассказывали о том, что мутации коронавируса могут провоцировать новые волны эпидемии.

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