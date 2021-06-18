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Ученые сделали неожиданное заявление о пользе видеоигр: решат проблемы со здоровьем

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Ирландия, Пятница 18 июня 2021 07:45
Ученые сделали неожиданное заявление о пользе видеоигр: решат проблемы со здоровьем Фото: Ученые сделали неожиданное заявление о пользе видеоигр (freepik.com)
Автор: Styler

Ученые из Ирландского исследовательского центра программного обеспечения Научного фонда заявили, что популярные видеоигры могут решить проблему с некоторыми видами психических расстройств.

Как заявила команда исследователей Lero, видеоигры могут помочь там, где традиционные методы лечения недоступны из-за местоположения или в качестве дополнения к традиционным терапевтическим методам лечения депрессии или тревоги. Об этом сообщается в издании Edexlive.

Как рассказал руководитель исследования Марк Кэмпбелл, есть доказательства, подтверждающие эффективность видеоигр в улучшении психического здоровья. Самые лучшие результаты они показывают при лечении депрессии и тревожности.

"Стоит рассматривать коммерческие видеоигры как потенциальную альтернативу для улучшения различных аспектов психического здоровья", - отметил Кэмпбелл.

По мнению ученых обычные видеоигры могут обеспечить недорогой и простой доступ для решения проблем с психическим здоровьем.

"Общая доступность и распространенность коммерческих видеоигр в современном обществе делает их бесценным средством общений людей с психическими расстройствами, независимо от возраста и пола, и с ограниченным доступом к психиатрической помощи, что особенно актуально во время нынешней пандемии COVID-19", - отмечают ученые.

Видеоигры в виртуальной реальности прекрасно подходят для лечения когнитивно-поведенческих методов лечения депрессии и тревожных расстройств. Эти технологии и управляемость виртуальной среды могут стать прекрасным способом для использования в психотерапии.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые создали шлем, которые может читать мысли человека.

А также рассказывали о том, что специалисты обнаружили в метро Киева уникальные микробы и бактерии.

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