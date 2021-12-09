Ученые рассказали, сколько шоколада надо съедать в день для счастья

Так, в исследовании приняли участие 46 человек. В частности, в одной группе были люди, которые в течение трех недель ели шоколад с разным процентом какао в составе. А в другой группе люди не ели шоколада вообще.

Специалисты рассказали, что улучшение настроения связано с изменением в микробиоте кишечника из-за употребления черного шоколада. Кроме того, настроение улучшилось только у тех, кто ел именно черный шоколад, а не молочный.

В исследовании отмечается, что черный шоколад может изменить настроение. Отмечается, что ежедневное употребление черного шоколада влияет на физиологическое и психологическое состояние человека.

Сколько шоколада нужно съедать днем (freepik)

Как известно, незначительное количество шоколада в день могут быть полезны. Но это должен быть именно черный горький шоколад, содержащий в себе минимум 55% какао-бобов, а не заменителей. Они являются хорошими уничтожителями жира и используются, к примеру, в антицеллюлитной практике при массаже.