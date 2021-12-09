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Ученые рассказали, сколько шоколада надо съедать в день для счастья

Автор: Татьяна Самарук

Ученые из Сеульского национального университета провели исследование, которое показало, если есть 3 раза в день по кусочку весом 10 граммов с 85% содержанием черного шоколада, то человек становится счастливее.

Об этом сообщает Daily Mail.

Так, в исследовании приняли участие 46 человек. В частности, в одной группе были люди, которые в течение трех недель ели шоколад с разным процентом какао в составе. А в другой группе люди не ели шоколада вообще.

Специалисты рассказали, что улучшение настроения связано с изменением в микробиоте кишечника из-за употребления черного шоколада. Кроме того, настроение улучшилось только у тех, кто ел именно черный шоколад, а не молочный.

В исследовании отмечается, что черный шоколад может изменить настроение. Отмечается, что ежедневное употребление черного шоколада влияет на физиологическое и психологическое состояние человека.

Сколько шоколада нужно съедать днем (freepik)

Как известно, незначительное количество шоколада в день могут быть полезны. Но это должен быть именно черный горький шоколад, содержащий в себе минимум 55% какао-бобов, а не заменителей. Они являются хорошими уничтожителями жира и используются, к примеру, в антицеллюлитной практике при массаже.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог дала пошаговый рецепт полезного шоколада.

Также мы писали, что врач предупредила, о чем может говорить тяга к сладкомуо.

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