Ученые рассказали, что дефицит такого витамина приводит к возникновению деменции
Витамин D помогает организму усваивать и удерживать кальций и фосфор, которые необходимы для построения костей, снижать рост раковых клеток и бороться с инфекциями.
Также дефицит важнейшего витамина повышает риск деменции, говорится в исследовании, опубликованном в Американском журнале клинического питания,
Как витамин влияет на организм
Кроме того, ученые обнаружили прямую связь между недостатком D и развитием старческого слабоумия.
Специалисты изучили данные более чем 300 тыс. человек из Великобритании. Они хотели изучить влияние дефицита витамина D на риск развития деменции и инсульта.
В результате ученые обнаружили, что у тех, у кого выше уровень витамина D, риск деменции меньше, чем у других людей. При этом шансы заболеть старческое слабоумие уменьшаются при повышении уровня этого важного для человека микроэлемента.
Исследователи отметили, что эта связь усиливалась до определенной точки содержания витамина D - до 50 нмоль/л. После повышения концентрации уменьшение риска деменции было менее резким. Учение предполагают, что большую пользу для мозга могут получить люди, которые с помощью добавок доведут свой уровень витамина до 50 нмоль/л.
Добавим, что витамин D - это жирорастворимый витамин, который способен растворяться в жирах и маслах, поэтому длительное время сохраняется в организме.
Также его часто называют "солнечным витамином". Все потому, что главный источник витамина - солнечные лучи. Когда ультрафиолетовые лучи попадают на кожу человека, то в теле синтезируется витамин D.
Однако, несмотря на важность солнца для синтеза витамина, стоит ограничить воздействие солнечного света на кожу. Ведь это может привести к развитию рака кожи.
Люди также могут получать его из пищи. Основные продукты, которые содержат витамин D:
- рыба (лосось, форель, осетр, печень трески, скумбрия, тунец, палтус, сардина);
- грибы;
- яичный желток;
- молоко (соевое, миндальное и коровье);
- апельсиновый сок.
Раньше эксперты рассказывали, нужно ли принимать витамин D летом.
Также мы писали, что избыток какого витамина приводит к камням в почках.