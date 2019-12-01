Ученые расшифровали 4000-летний рецепт борща: как готовить

Рецепт борща (коллаж РБК-Украина)

Исследователи также опубликовали рецепты многих других вавилонских блюд

Международная группа ученых-кулинаров, кулинарных историков и специалистов по клинописи расшифровала четыре древнейших рецепта, известных современному миру и попробовала их приготовить. Об этом сообщает History Blog.

Международная команда ученых-диетологов, историков кулинарии и клинописцев воссоздала четыре самых старых известных рецепта, найденных на клинописных табличках в Йельской Вавилонской коллекции. Три самые старые таблички датируются древним Вавилонским периодом, примерно 1730 годом до н. э., а четвертая - Неовавилонским периодом - примерно на тысячу лет позже.

Оказывается, что рецепт, который был написан клинописью на одной из таблиц, ученые расшифровали как прототип борща. Стоит также отметить, что вместе с прототипом борща, вавилоняне готовили мясные и вегетарианские блюда с большим количеством пряных трав.

Борщ (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Есть что-то действительно человеческое в еде, еде и дегустации, и это то, что мы хотели исследовать, воссоздавая эти рецепты. Может быть, не совсем так, какими они біли, может быть, наши ингредиенты немного по вкусу отличаются, но все еще близки к тому, что никто не готовил почти 4 тысячи лет", — говорит один из ведущих вавилонских исследователей Лассен.

Ученые также опубликовали несколько из переведенных рецептов. К примеру, вы можете попробовать приготовить тушеную баранину по вавилонскому рецепту. На табличке указано, что для приготовления необходимо мясо баранины, вода, жир, мелкозернистая соль, сушеные ячменные лепешки, лук, персидский лук-шалот, лук-порей, чеснок и молоко. Правда, вавилоняне не указывали пропорции.

Ранее ведущий "Орла и Решки" признался, где пробовал самый вкусный борщ.