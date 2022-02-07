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Ученые предупредили о средстве для волос, которое увеличивает риск развития "мужской" онкологии

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Понедельник 07 февраля 2022 12:56
Ученые предупредили о средстве для волос, которое увеличивает риск развития "мужской" онкологии Врачи рассказали о связи средства для волос и онкологии у мужчин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Ученые продолжают обнаруживать тревожные связи между внешними факторами и риском развития рака.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Cancer, показало, что популярное средство для волос существенно увеличивает риск рака предстательной железы у мужчин, пишет Express.

Исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Cancer, связало использование краски для волос с повышенным риском рака простаты.

Для справки

Рак предстательной железы — это рак, начинающийся в предстательной железе, которая представляет собой железу размером с грецкий орех в основании мочевого пузыря у мужчин.

По данным Международного агентства по изучению рака, некоторые химические вещества для окрашивания волос считаются мутагенными и канцерогенными для человека.

"Одно исследование сообщило о положительной связи между использованием краски для волос и риском рака предстательной железы, но проспективный анализ не проводился", — пишут исследователи в научной работе.

Что показало исследование

Всего в исследовании приняли участие 29 тысяч мужчин из Финляндии. Их изучали на протяжении 28 лет. За весь период наблюдения было диагностировано 2703 случая рака предстательной железы.

Согласно исходным данным, 75 мужчин использовали краску для волос, и у 13 из них впоследствии был диагностирован рак простаты.

Исследователи сообщили, что мужчины, которые красили волосы, подвергались "значительно более высокому" риску рака простаты, чем те, кто этого не делал.

По данным Cancer Research UK, рак предстательной железы чаще встречается у пожилых мужчин в возрасте от 75 до 79 лет.

Подсчитано, что каждый шестой мужчина в Великобритании в какой-то момент своей жизни заболевает раком простаты. Очень большую роль в этом играет наследственность.

Как мы ранее писали, врачи назвали меры профилактики, которые помогут не заболеть раком.

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