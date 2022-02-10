Ученые представили калькулятор питания, чтобы рассчитывать диету для продления жизни

Фраза древнегреческого мудреца и отца медицины Гиппократа "Мы то, что мы едим" давно стала крылатой. Современные же ученые рассмотрели значение рациона на здоровье человека как основополагающее, и разработали модель поддержки принятия решений, которая предсказывает, как выбор диеты влияет на ожидаемую продолжительность жизни.

Специалисты обращают внимание, что пища оказывает важнейшее значение для здоровья, и, по оценкам, во всем мире факторы риска, связанные с питанием, ежегодно вызывают 11 миллионов смертей и 255 миллионов лет жизни с инвалидностью.

Сколько лет дополнительно можно "наесть"

Группа ученых взяла методологию моделирования с использованием метаанализа, данных исследования "Глобальное бремя болезней" (2019 года) и методологии таблицы продолжительности жизни, и показали, как увеличение ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) при длительном переходе от типичного западного рациона питания к оптимизированному рациону может добавить для молодых людей дополнительные 10 лет жизни.

Отмечается, что самый лучший результат можно получить, употребляя больше бобовых, цельнозерновых и орехов, а также меньшее количество красного и переработанного мяса.

Для пожилых людей полезность будет хоть и существенной, но не такой большой - диета может позволить увеличить продолжительность жизни на 7% или более для обоих полов во всех возрастных группах.

Разработанный онлайн-калькулятор Food4HealthyLife - модель поддержки принятия решений - позволяет мгновенно оценить влияние ряда диетических изменений на продолжительность жизни. Вот на него линк: https://food4healthylife.org/

Подробнее о выводах ученых

Учеными были представлены оценки для оптимизированной диеты и диеты с подходом к осуществимости.

Оптимальная диета включала значительно более высокое потребление, чем типичная диета, состоящая из цельных зерен, бобовых, рыбы, фруктов, овощей, и включала горсть орехов, а также ограничение красного и переработанного мяса, подслащенных сахаром напитков и рафинированных зерен.

Диета с подходом к осуществимости была средней точкой между оптимальной и типичной западной диетой.

Отмечается, что устойчивый переход от типичной западной диеты к оптимальной диете с 20-летнего возраста приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни - в среднем - на 10,7 лет для женщин и 13 лет для мужчин.

Переход от типичной диеты к оптимизированной диете в возрасте 60 лет увеличит ОПЖ на 8 лет для женщин и 8,8 лет для мужчин, а 80-летние повысят прирост 3,4 года.

Изменение диеты с типичной на выполнимую увеличило бы ОПЖ на 6,2 лет для 20-летних женщин и на 7,3 лет для мужчин.

Оценка влияния выбора продуктов питания на ожидаемую продолжительность жизни - модельное исследование (фото: скрин journals.plos.org)