Ученые объяснили, почему Киевское море позеленело и превращается в болото

Киевское море позеленело и стало превращаться в болото. А главная причина такого состояния водоема - загрязнение реки фосфатами.
Об этом сообщили на странице в Facebook Киевводоканала.
Эти вещества из моющих средств попадают в водоем со стоками из-за чрезмерного использования в быту и промышленности фосфатосодержащих моющих средств.
"При отмирании водорослей в водоемах начинаются процессы гниения, а бактерии, окисляющие органические соединения, активно потребляя растворенный в воде кислород, приводят к кислородному голоданию, гибели рыбы и прочей фауны в водоемах", - рассказали в Киевводоканале.
Спроектированные в 60-х годах прошлого века очистительные сооружения большинства водоканалов Украины не были рассчитаны на очистку сточных вод от фосфатов, поскольку они тогда не использовались в таком количестве.
Учитывая изношенность очистительных сооружений и устарелость технологий, использующих украинские водоканалы, достичь европейских нормативов качества очистки от фосфатов сточных вод будет возможно только после реконструкции и модернизации очистных сооружений. На это нужно десятки лет и миллиарды средств, которых нет на сегодняшний день.
"Единственным выходом остается запрет фосфатосодержащих моющих средств на законодательном уровне. Продвижение таких законодательных инициатив и пропаганда отказа от использования фосфатосодержащей бытовой химии - основная цель бессрочной акции "Стоп фосфаты", которую Киевводоканал ввел совместно с Ассоциацией "Укрводоканалэкология", - рассказали на странице.
Как мы ранее писали, в Киеве Днепр покрывается зеленью.