Ученые обнаружили пищевую добавку, которая уменьшит риск возникновения рака: что нужно есть

По словам специалистов, в исследовании приняли участие почти 1000 пациентов со всего мира с синдромом Линча, который обуславливает генетическую предрасположенность к развитию рака.

Ученые обнаружили, что регулярная доза устойчивого крахмала, также известного как ферментирована клетчатка, которую принимали в среднем в течение двух лет уменьшила количество онкологических заболеваний.

Такой эффект был особенно выражен при раке верхних отделов желудочно-кишечного тракта, желудка, желчных путей, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Он длился в течение 10 лет после прекращения приема добавки.

В каких продуктах содержится стойкий крахмал

Стойкий крахмал - это тип углеводов, который не переваривается в тонкой кишке. По словам специалистов, он ферментирует в толстом кишечнике, питая полезные кишечные бактерии и действует как пищевое волокно в пищеварительной системе.

Такой крахмал есть в таких продуктах:

в овсе;

сухих завтраках;

твердых сортах макаронных изделий;

рысе;

горохе;

фасоле;

не спелых бананах.

В заключении профессор Джон Мазерс заявил, что стойкий крахмал снижает количество раковых заболеваний более чем на 60%. Эффект был наиболее очевидным в верхней части кишечника.

Также он добавил, что устойчивый крахмал может уменьшить риск развития рака путем изменения бактериального метаболизма желчных кислот и уменьшению их количества, которые могут повредить ДНК и вызвать рак.