Ученые обнаружили новый вид животных: фото уникальных млекопитающих

Новый вид обезьян, насчитывающий всего несколько сотен экземпляров, был обнаружен в Бирме, сообщила команда исследователей, которая сделала это редкое открытие. Маленький примат, тело которого составляет от 50 до 60 сантиметров, был назван Popa langur исследователями из Немецкого центра приматологии (Deutsches Primatenzentrum, DPZ) и экологической НПО Fauna and Flora International (FFI), которые идентифицировали его после длительных исследований. Об этом пишет издание Le Monde.

Это вид лангур (Trachypithecus - его научное название), обезьяна Индийского субконтинента и Юго-Восточной Азии была названа в честь горы Попа - священного места, построенного на древнем вулкане в центральной Бирме. Именно там была расположена самая крупная группа вида, насчитывающая около ста особей.

Были определены еще три группы Trachypithecus popa, также находящиеся в центральной Бирме. В общей сумме насчитывается от 200 до 250 особей.

Представитель вида Popa langur (фото: THAUNG WIN / AFP)

"Только что идентифицированный вид Popa langur уже находится под угрозой исчезновения", - предупредил Фрэнк Момберг, один из исследователей FFI.

Специфика этого нового вида была подтверждена, в частности, путем сравнения ДНК. Отмечается, что около ста лет назад ученые поместили экскременты этого вида в музей, но не знали, как выглядит животное.

По словам исследователей, животные отличаются, в частности, цветом, длиной хвоста и размером черепа.

"Новые полевые исследования и срочные меры защиты будут проводиться FFI и другими командами, чтобы сохранить животных от вымирания", - подчеркнул приматолог Нгве Лвин из бирманского проекта НПО.

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