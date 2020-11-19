Ученые обнаружили новый опасный вирус: передается через жидкости

Ученые обнаружили новый опасный вирус (Коллаж РБК-Украина)

Ученые впервые получили доказательство того, что лихорадка Чапаре может передаваться от человека к человеку

В Боливии ученые обнаружили новый вирус, которые вызывает жар, внутренние кровотечения, головную боль и ломоту в суставах. Медики утверждают, что вирус вызывает еще и геморрагическую лихорадку Чапаре.

Как сообщили в Американском обществе тропической медицины и гигиены, этот вирус впервые был зафиксирован в 2004 году на побережье реки Чапаре. Считалось, что он опасен только для животных и его передают грызуны. Заболевание включили в список семейства аренавирусов, которые вызывают тропические заболевания. По первым исследованиям считалось, что этот вирус не может передаваться от человека к человеку.

Но уже в 2019 году в Боливии началась новая вспышка заболевания и жертвами болезни стали местные жители. Сначала лихорадку Чапаре обнаружили у местного фермера, а потом оказалось, что от него заразились медсестры, которые ухаживали за пациентом во время болезни.

"Наша работа подтвердила, что молодой ординатор, врач скорой помощи и гастроэнтеролог заразились вирусом после контакта с инфицированными пациентами, - рассказала эпидемиолог Кейтлин Коссабум.

Ученые утверждают, что вирус не сможет выйти за пределы одного региона, так как передается исключительно через жидкости. Среди самых распространенных симптомов – жар, внутренние кровотечения, рвота, ломота в суставах и головная боль. Специфического лечения от этой лихорадки не существует и пациентам прописывают симптоматическую терапию.

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