В Самоа выявили первый случай коронавируса

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Премьер-министр Самоа Туилаэпу Саилеле Малиелегаои заявил, что в стране обнаружен первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией. Его диагностировали у моряка, который прибыл из города Окленд в Новой Зеландии.

Об этом сообщает местное издание Samoa Observer.

Как сообщается, коронавирус обнаружили у моряка, когда он проходил обязательный карантин. При этом второй его тест дал отрицательный результат. Сейчас мужчина находится в изоляторе в больнице Тупуа Тамасесе Меаоле.

По словам Малиелегаои, несмотря на то, что в Самоа ранее не было зарегистрировано положительных случаев коронавируса, правительство готово бороться с потенциальным распространением вируса по стране.

“Теперь у нас есть один случай, и (Самоа, - ред.) также будет добавлена к странам мира, в которых есть коронавирус”, - сказал он.

Отметим, в мире COVID-19 инфицированы 56 187 563 человек, из них выздоровели 36 112 267. Число умерших возросло до 1 348 600. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, Индия, Бразилия и Франция.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии.

Кроме того, в ВОЗ обеспокоены долгосрочными последствиями COVID-19. У переболевших коронавирусом людей остаются в средне - и долгосрочной перспективе болезненные последствия, которые затрагивают важные системы организма.