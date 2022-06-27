Вчені з'ясували, що вакцина від грипу може захисти від ще однієї хвороби

Вчені з Х'юстонського університету з'ясували, що вакциновані від грипу люди мають на 40% менший ризик розвитку хвороби Альцгеймера протягом чотирьох років після проведення вакцинації.

Про це йдеться у результатах дослідження, які опубліковані в журналі Journal of Alzheimer’s Disease.

Фахівці у дослідженні перевіряли зв’язок між вакцинацією від грипу ти ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Зокрема, у дослідженні взяли участь пацієнти у віці 65 років і старше.

За словами автора дослідження Аврама Бухбіндера, вакцинація проти грипу у літніх людей знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера в кілька разів.

"Сила захисного ефекту від вакцини збільшувалася з кількістю років, протягом яких людина проводила щорічну вакцинацію проти грипу. Тобто у людей, які щорічно вакцинувалися проти грипу, спостерігався найменший ризик розвитку хвороби Альцгеймера", - сказав він.

Також згідно з результатами дослідження, лише у 5,1% вакцинованих від грипу пацієнтів була виявлена хвороба Альцгеймера.

Експерти додали, що основні механізми, як вакцинація від грипу захищає від розвитку хвороби Альцгеймера, потребують подальшого вивчення.

Що таке хвороба Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера - це нейродегенеративне захворювання, яке прогресує в повільному темпі й поступово знищує клітини мозку.

Основні симптоми хвороби Альцгеймера: