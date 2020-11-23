Ученые обнаружили два новых коронавируса: насколько они опасны

Исследователи сообщили, что они обнаружили коронавирус, который тесно связан с SARS-CoV-2. Вирусом подковообразных летучих мышей хранился в морозильной камере в Камбодже. Одновременно группа ученых из Японии сообщила об обнаружении еще одного близкородственного коронавируса — также обнаруженного в замороженном помете летучих мышей. Об этом сообщает издание The Nature.

Эти вирусы являются первыми известными родственниками SARS-CoV-2, обнаруженными за пределами Китая, что поддерживает гипотезу Всемирной организации здравоохранения о животном происхождении пандемии. Убедительные доказательства предполагают, что SARS-CoV-2 зародился у подковообразных летучих мышей, но передается ли он непосредственно от летучих мышей к людям или через промежуточного хозяина, остается загадкой.

Вирус в Камбодже был обнаружен у двух подковообразных летучих мышей Шамеля (Rhinolophus shameli), пойманных на севере страны в 2010 году. Геном вируса еще не был полностью секвенирован — и его открытие не было опубликовано, — что затрудняет установление его полного значения для пандемии.

Ученые считают, что новые коронавирусы помогут определить природу возникновения и передачи коронавируса от летучих мышей к человеку. Для того чтобы новый коронавирус был близким родственником SARS-CoV-2, необходимо доказать сходство примерно на 97%. Но новый вирус может быть более отдаленно связан, и в этом случае его изучение поможет ученым узнать больше о разнообразии в этом семействе вирусов, говорит Этьен Симон-Лорьер, вирусолог из Института Пастера в Париже, который планирует секвенировать вирус.

Так обстоит дело и с другим вирусом, получившим название Rc-o319, идентифицированным у маленькой японской подковообразной летучей мыши (Rhinolophus cornutus), пойманной в 2013 году. Этот вирус подобен на коронавирус SARS-CoV-2 на 81%. Такой процент сходства не дает возможности исследовать механизм возникновения пандемии.

При этом ученые считают находки полезными: новый коронавирус дает представление о том, что сам по себе вид вирусов достаточно популярный.

Пока исследователи не могут точно сказать, станут ли новые коронавирусы опасны для человека и смогут ли они вызвать новую пандемию на планете.

Напомним, что коронавирус в Европе отличается от того, который впервые обнаружили в китайском Ухане в конце 2019-го года.