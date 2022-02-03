Ученые обнаружили на дне моря корабль первооткрывателя Джеймса Кука

Как утверждают эксперты из Австралии, они нашли место затопления легендарного судна Endeavour. Именно на этом корабле британский путешественник Джеймс Кук совершил первое путешествие по Тихому океану.

Исполнительный директор Австралийского национального морского музея Кевин Самптион рассказал, что судно было обнаружено после 22 лет поисков.

"Мы можем убедительно подтвердить, что это действительно обломки корабля Кука. Это важный момент. Возможно, это один из самых важных кораблей в нашей морской истории", - подчеркнул Самптион.

Replica of HM Bark Endeavour

На этом судне Джеймс Кук с 1768 по 1771 год побывал в различных частях мира, которые ранее были неизвестны европейцам. В том числе – Австралию и Новую Зеландию.

В 1775 году корабль пришел в негодность и был продан частному владельцу, который переименовал его в Lord Sandwich.

А в 1778 году судно было потоплено британскими войсками в гавани Нью-Порт, в штате Род-Айленд.

Поиски затонувшего корабля велись 22 года. На двух квадратных милях ученые обнаружили несколько кораблей 18 века. Они сравнивали вещи и данные о корабле Кука с найденными останками.

И в 500 метрах они нашли останки корабля, который по всем параметрам подходит под описание Endeavour. Корабль пролежал на дне почти 250 лет и от него уцелело всего 15%.

Кто такой Джеймс Кук

Джеймс Кук – знаменитый британский путешественник и первооткрыватель, военный моряк, картограф, капитан Королевских ВМС и член Королевского общества. Годы жизни: 1728-1779.

Он возглавил три кругосветные экспедиции по исследованию Мирового океана. Совершил ряд географических открытий, обследовал и нанес на карту восточное побережье Канады, Австралию, Новую Зеландию, западное побережье Северной Америки, Тихий, Индийский и Атлантический океан.

Во время своих морских путешествий научился бороться с цингой у моряков. Во время третьего путешествия открыл Гавайские острова, где его убили местные жители.