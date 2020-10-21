ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ученые назвали самый страшный фильм ужасов в истории

Автор: Светлана Мащенко

Ученые доказали, что при просмотре этого фильма ужасов у людей сильно учащается пульс

Фильм ужасов "Синистер" 2012 года с Итаном Хоуком в главной роли назван учеными самым страшным хоррором в истории. Ужастик был одним из 50 кинолент, что участвовали в исследовании.

Так, эксперты портала Broadbandchoices провели исследование Science of Scare Project. Они измеряли частоту пульса зрителей во время просмотра киноленты, пишет Forbes.

Средний пульс при просмотре этой картины составил 86 ударов в минуту (при среднем показателе в 65 ударов).

Второе и третье место заняли фильмы режиссера Джеймса Вана "Астрал" (2010) и "Заклятие" (2013).

Самые читаемые новости

Также в список самых страшных фильмов в истории кино вошли:

  • "Реинкарнация" (2018) - 83 удара в минуту;
  • "Паранормальное явление" (2007) - 82 удара в минуту;
  • "Оно" (2014) - 81 удар в минуту;
  • "Заклятие 2" (2016) - 80 ударов в минуту;
  • "Бабадук" (2014) - 80 ударов в минуту;
  • "Спуск" (2005) - 79 ударов в минуту;
  • "Визит" (2015) - 79 ударов в минуту.

Фильм-победитель рейтинга "Синистер" режиссера Скотта Дерриксона рассказывает о семье писателя Эллисона. Они переезжают в новый дом, где ранее були убиты все члены семьи, кроме одной девочки (она пропала без вести). Писатель хочет получить в доме вдохновение для новой книги, но сталкивается с некой ужасной силой. Теперь под угрозой его семья.

Картина отличается нарастающим ужасом, который держит в напряге от начала и до конца картины. Но дойти до финала удается не каждому зрителю, многие бросают просмотр.

Фильм "Синистер", трейлер, 2012 год

Ранее мы писали, какие фильмы сегодня никогда бы не получили "Оскар" в главной номинации, если бы во время их выхода действовали новые правила киноакадемиков.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины фильм