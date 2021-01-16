Ученые назвали самый простой и полезный вид упражнений для гипертоников

Врачи, диагностируя гипертонию, всегда рекомендуют больше прогуливаться на свежем воздухе. Однако сейчас ученые доказали, что это не самый эффективный способ бороться с болезнью. Медики рекомендуют при возможности предпочесть прогулкам растяжку.

Новое исследование Университета Саскачевана (USask) показало, что растяжка превосходит быструю ходьбу для снижения кровяного давления у людей с гипертонией и риском ее развития. Детали опубликовали в Eurek Alert.

Ученые считают, что растяжка должна быть частью плана лечения людей, борющихся с гипертонией.

"Все думают, что растяжка - это просто расслабление мышц. Но когда вы растягиваете мышцы, вы также растягиваете все кровеносные сосуды, которые питают мышцы, включая все артерии", - сказал профессор кинезиологии Доктор Фил Чилибек (PhD), соавтор исследования, отметив, что сопротивление кровотоку повышает кровяное давление.

Чилибек и его коллеги произвольно распределили 40 пожилых мужчин и женщин (средний возраст 61 год) на две группы. В течение восьминедельного периода исследования одна группа занималась растяжкой всего тела в течение 30 минут в день, пять дней в неделю, а другая группа быстро ходила в течение такого же количества времени и частоты. В начале исследования у всех участников было повышенное артериальное давление, или гипертония 1-й стадии.

В результате растяжка приводила к большему снижению кровяного давления. Однако за восемь недель исследования вторая группа сбросила больше жира. Медки рекомендуют совмещать ходьбу с растяжкой, иногда заменяя одно другим.

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