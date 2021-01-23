Ученые назвали простой способ отличить лжеца: следите за движениями

Ученые провели новое исследование в области поведения человека в общении и назвали простой способ отличить лжеца. Они объяснили, что в разговоре нужно внимательно следить за движениями собеседника и его действиями.

Как обнаружили исследователи из Университета Эразма Роттердамского, лжец в общении начинает имитировать движения и действия своего собеседника. В опыте ученых участвовали добровольцы, которые рассказывали своим собеседникам правду, потом лгали незначительно, а потом сообщали серьезные лживые факты. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Человек может подражать поведению и жестами других людей бессознательно и это происходит автоматически, когда начинает мозг работать более усердно. Мозгу труднее быть "нечестным" с собеседником, и, чтобы сымитировать правдивость, он подает сигналы об имитации движения своих "жертв".

Стоит отметить, что эти фокусы мозга знают опытные игроки в покер, они по невербальным "подсказкам" быстро понимают, что соперник пытается блефовать.

"Невербальная координация является особенно интересным сигналом к обману, потому что ее возникновение зависит от автоматических процессов, поэтому ее труднее сознательно контролировать. Наши результаты дополняют современные исследования невербального поведения лжеца при его взаимодействии с интервьюером. Они расширяют текущие теории о возросшей зависимости от автоматизированных процессов, демонстрируя, что невербальная коммуникация может быть таким автоматизированным процессом, на который влияет повышенная когнитивная нагрузка", - объяснили ученые.

Чем больше мозг человека находится в напряжении из-за лжи, тем больше тело человека начинает копировать движения того, кому лгут.

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